السودان .. المجلس العسكري و"قوى الحرية" يتوصلان إلى اتفاق

يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية دون الإعلان الدستوري

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق، بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقتٍ لاحق.

ويتضمن الاتفاق قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدَي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء أمس الثلاثاء، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.

والاجتماع كان الأول منذ الخميس الماضي، حيث إن منذ ذلك الحين تمّ تأجيله أكثر من مرة.

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17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 08:34 AM

يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية دون الإعلان الدستوري

السودان .. المجلس العسكري و"قوى الحرية" يتوصلان إلى اتفاق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق، بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقتٍ لاحق.

ويتضمن الاتفاق قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدَي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء أمس الثلاثاء، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.

والاجتماع كان الأول منذ الخميس الماضي، حيث إن منذ ذلك الحين تمّ تأجيله أكثر من مرة.

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