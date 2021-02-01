صحيفة رومانية تفجّرها.. هل يكون "النصر" سبباً في عودة سامي الجابر لـ"الهلال"؟

المطالبة بعودة المدرب الوطني لقيادة الفريق

‬كشفت صحيفة سبورت الرومانية عن توتر العلاقة بين صناع القرار في نادي الهلال والمدرب الروماني رازفان لوتشيسكو.

وبحسب الصحيفة الرومانية الشهيرة، فإن تردي نتائج الفريق خلال الفترة الماضية قد تطيح بالمدرب الروماني من قيادة الزعيم.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي السعودي بدأوا في الحديث فيما بينهم بحسب مصادر الصحيفة عن قرار بإقالة المدرب عقب الثلاثية النصراوية الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن أحد المدربين المرشحين لخلافة المدرب الحالي حال إقالته هو أسطورة الفريق السابق سامي الجابر.

وكان "الهلال" قد تعرّض لهزيمة قاسية أمام النصر في نهائي كأس السوبر السعودي بثلاثية نظيفة تسببت في توتر العلاقة بين المدرب ومسؤولي ناديه.