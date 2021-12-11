حِرفة قتل الفراغ.. شاهد ما فعلته مُسِنة سعودية لمحاربة الضيق بالوناسة

لديها غنم وتصنع السمن ودبس التمر.. وبمجلسها بالشملي تستقبل مَن تحب

‬ ترفض سيدة سعودية مُسِنّة البقاءَ معظم وقتها في منزلها؛ فهي تكرس وقتها لبقالتها الشغوفة بها إما للبيع أو لضيافة عابري الطريق؛ معتبرة ذلك سبيلًا للوناسة والبعد عن الضيق.

وتوضّح "فهيدة" لأخبار التاسعة على قناة mbc، أن الإنسان يشعر بالضيق إذا ظل لوقت طويل في البيت دون عمل، وقالت: "أخرج للبيع والشراء في بقالتي، وألتقي فيها بصديقاتي"؛ مشيرة إلى أن ابنتها تعمل إلى جوارها في البقالة، وأضافت: "لديّ غنم وأصنع السمن ودبس التمر".

ورغم أن ملامح دكانها في محافظة الشملي لا يُعَبّر عن أنها تكسب مالًا وفيرًا يغنيها؛ لكن ترى دكانها بعينيها وكأنها ملكت الأرض؛ لإشغال نفسها عن الفراغ بالبيع، ثم بمجلس تستقبل فيه من تحب.