في 12 مدينة ومحافظة.. وفيات كورونا بالمملكة المدينة الأولى ومكة الثانية

بلغت حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة 73 حالة

بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمملكة من جراء فيروس كورونا الجديد، منذ تسجيل أولى الحالات حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة؛ 73 حالة وفاة.



وتوزعت حالات الوفاة على 12 مدينة ومحافظة؛ حيث احتلّت المدينة المنورة المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد الوفيات بواقع 29 حالة وفاة، تلتها مكة المكرمة بـ18 حالة وفاة، ثم جدة بـ12 وفاة، ثم الرياض بـ4 حالات وفاة، والهفوف بـ3 حالات وفاة.



أما بقية الحالات فقد سجلت كلٌّ من: خميس مشيط والدمام والخبر والقطيف وبريدة والجبيل والبدائع؛ حالة وفاة لكل منها.