"تعليم الحوية للبنات" بالطائف يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بأفلام وثائقية وقصائد شعرية

"سارة الزهراني": اللغة لها الدور الأساسي في تحسين التحصيل التعليمي والمعرفي والتاريخي

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي احتفاء مكتب تعليم الحوية "بنات" اليوم باليوم العالمي للغة العربية والذي جاء تحت شعار"اللغة العربية والتواصل الحضاري" والمقام عن بعد. بحضور مساعدته للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديرة مكتب الحوية سارة الزهراني، وعدد من القيادات التعليمية.

واشتمل برنامج الاحتفال على العديد من الفعاليات، قُدمت من قبل مدارس ومعلمات وطالبات مكتب تعليم الحوية تمثلت في (أصبوحة شعرية، أفلام وثائقية، قصائد شعرية) أشادت بجمال اللغة العربية ودورها في نقل الثقافات والمعارف وشرح لمكانتها المحلية والعالمية، والتحدث عن نشأتها والتطور التاريخي للغة وارتباطها باللغات الأخرى .

وأكد "اللهيبي" أن الاهتمام باللغة العربية حاضراً في الميدان التعليمي، وذلك امتداداً للدعم الذي تحظى به اللغة العربية من القيادة الرشيدة يحفظها الله، مشيراً إلى أن الاحتفاء يكون بالتطبيق وتعزيز الثقافات ومد الجسور بين اللغات الأخرى، وعدم خلط اللغة العربية بمصطلحات وكلمات قد تشوب جمالها وتخدش كيانها .

فيما أشارت مديرة مكتب الحوية سارة الزهراني إلى أهمية العناية باللغة العربية والتواصل ونقل التجارب والعلوم والخبرات التعليمية ودورها في تحسين التحصيل التعليمي والمعرفي والتاريخي.