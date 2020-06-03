"ترامب" ينفي نقله إلى مخبأ البيت الأبيض السري بسبب المظاهرات

توجه إليه أكثر من مرة ولكن لتفقده

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، أن يكون نُقل إلى مخبأ البيت الأبيض السري؛ بسبب المظاهرات.

وقال "ترامب" لإذاعة فوكس نيوز: "المعلومات خاطئة، لقد توجهت إلى المكان مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، لكن في كل مرة من أجل تفقد المكان، وكان ذلك خلال النهار"؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن أنه توجه مع مجموعة من الأشخاص.

وكات صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى المخبأ مساء الجمعة الماضي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض.