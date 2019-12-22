مصر.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

عاد إلى منزله بعد لقاء أسرته في المستشفى

نقل تلفزيون "آر تي" الروسي، عن عضو مجلس النواب بالبرلمان المصري مصطفى بكري اليوم (الأحد) أن السلطات المصرية أفرجت عن الفريق سامي عنان.

وأوضح "بكري" أن أسرة "عنان" تلقت إخطارًا من الجهات المختصة بضرورة التوجه لمستشفى المعادي العسكري.


وأضاف أن أفراد الأسرة توجهوا إلى المستشفى، حيث أفرج عن "عنان" وعاد إلى منزله.

وأشار "بكري" إلى أن "عنان" بصحة جيدة.


وكان "عنان" قد تعرض للسجن في أعقاب الإعلان عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.

مصر عضو مجلس النواب بالبرلمان المصري مصطفى بكري السلطات المصرية سامي عنان مستشفى المعادي العسكري

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22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 09:24 PM

عاد إلى منزله بعد لقاء أسرته في المستشفى

مصر.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقل تلفزيون "آر تي" الروسي، عن عضو مجلس النواب بالبرلمان المصري مصطفى بكري اليوم (الأحد) أن السلطات المصرية أفرجت عن الفريق سامي عنان.

وأوضح "بكري" أن أسرة "عنان" تلقت إخطارًا من الجهات المختصة بضرورة التوجه لمستشفى المعادي العسكري.


وأضاف أن أفراد الأسرة توجهوا إلى المستشفى، حيث أفرج عن "عنان" وعاد إلى منزله.

وأشار "بكري" إلى أن "عنان" بصحة جيدة.


وكان "عنان" قد تعرض للسجن في أعقاب الإعلان عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.

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مصر عضو مجلس النواب بالبرلمان المصري مصطفى بكري السلطات المصرية سامي عنان مستشفى المعادي العسكري

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