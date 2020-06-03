"العواد": تم اتخاذ تدابير سريعة ضد محتوى انتهك حقوق الأطفال

منشور ببعض مواقع التواصل الاجتماعي ويعرّض حياتهم للخطر

أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، بأن الهيئة اتخذت تدابير سريعة ضد محتوى ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.

وقال "العواد" في تغريدة له: اطلعت على محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر، وقامت الهيئة باتخاذ تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

‏وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان: حماية ‫حقوق الطفل مسؤوليتنا جميعاً.