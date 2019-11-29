للمرة الخامسة.. "بلدية سبت الجارة" تنقذ أسرة من الغرق

جرفَ سيارتهم أحدُ الأودية إثر الأمطار التي شهدها المركز

تمكّنت بلدية سبت الجارة شرق القنفذة، بالتعاون مع الدفاع المدني، اليوم؛ من إنقاذ أسرة من الغرق بعدما جرف سيارتهم أحد أودية المركز إثر الأمطار التي شهدها المركز اليوم.

وفي التفاصيل: استعانت فرق الدفاع المدني بأحد عمال البلدية باكستاني الجنسية، بالدخول بمعدة ثقيلة "الشيول" وسط مجرى السيل، وانتشال الأسرة ونقلهم إلى مكان آمن دون تعرضهم لأي مكروه.

يذكر أن هذه الحالة الخامسة التي أنقذتها بلدية سبت الجارة بمعداتها الثقيلة، وذلك بسبب عدم وجود مركز دفاع مدني بسبت الجارة.