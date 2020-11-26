"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين للحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

قالت: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية متمنين لكم رحلة آمنة

دعت الخطوط السعودية المسافرين على متنها إلى الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر حسابه على "تويتر": ضيوف "السعودية" الكرام، نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة.

وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءاً من أمس الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى شديدة الغزارة، ومصحوبة برياح نشطة، وتساقط البرد وسيول.