"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين للحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

قالت: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية متمنين لكم رحلة آمنة

دعت الخطوط السعودية المسافرين على متنها إلى الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر حسابه على "تويتر": ضيوف "السعودية" الكرام، نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة.

وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءاً من أمس الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى شديدة الغزارة، ومصحوبة برياح نشطة، وتساقط البرد وسيول.

الخطوط السعودية حالة الطقس

3

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 02:55 PM

قالت: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية متمنين لكم رحلة آمنة

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين للحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,902

دعت الخطوط السعودية المسافرين على متنها إلى الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر حسابه على "تويتر": ضيوف "السعودية" الكرام، نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة.

وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءاً من أمس الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى شديدة الغزارة، ومصحوبة برياح نشطة، وتساقط البرد وسيول.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الخطوط السعودية حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020