انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتوقف لشبكة الجوال في بلقرن

عدسة "سبق" رصدت انطفاء إشارات جراء الانقطاع

انقطع التيار الكهربائي، نهار اليوم، عن بعض الأحياء بمحافظة بلقرن، فيما انقطعت شبكات الاتصال تزامناً مع انقطاع الكهرباء المتكررة.

وبدورها رصدت "سبق" بعدستها انطفاء إشارات المرور من جراء انقطاع التيار الكهربائي بالبظاظة، فيما أبدى مواطنون انزعاجهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي.