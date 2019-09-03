إشادة بجهود "مرور نجران" في تسهيل الحركة وفك الاختناقات

بالمداخل والمخارج خاصة مع بداية العام الدراسي

ساهمت جهود منسوبي إدارة مرور منطقة نجران والشعب والأقسام التابعة لها في المحافظات بإشراف مدير الإدارة العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، في تنظيم حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية في جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد عدد من المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال المرور، من أعمال في فك الاختناقات المرورية في مداخل ومخارج مدينة نجران والمحافظات؛ خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

فيما رصد "سناب" وزارة الداخلية الرسمي، جهودَ إدارة مرور نجران في ضبط المخالفين، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة.