قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم

الرئيس قدم الشكر للأمير خالد بن فهد

رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم.

وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر".

ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي.

النصر عبدالفتاح عسيري الأهلي

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17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 02:19 AM

الرئيس قدم الشكر للأمير خالد بن فهد

قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم.

وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر".

ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي.

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