هبوط أسعار النفط مع بدء التداول بنسبة 8%

بلغ مزيج برنت 25.13 دولارًا أمريكيًّا للبرميل الواحد

تراجعت أسعار النفط العالمية عند افتتاح التداول، وانخفضت أسعارها بنسبة 8 إلى 9%، بحسب ما تم تداوله في البورصات.

ووفق "سبوتنيك"، تراجعت أسعار تكلفة العقود الآجلة، خام برنت بنسبة 8.22% ليصل سعرها إلى 25.13 دولارًا أمريكيًّا، عند الساعة 1:17 بتوقيت موسكو.

وتجاوز هذا الانخفاض حاجز الـ11% ليتم تخفيض تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.89%؛ ليصل لعتبة الـ21.32 دولارًا للبرميل.