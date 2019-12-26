شاهد ما لم تره من قَبْل.. "كسوف الشمس" في سماء الهفوف

عدسة "بجاش" رصدت.. وتحدث لـ"سبق" عن انطباعاته

رصدت عدسة المصور يوسف بجّاش، لحظات كسوف الشمس في سماء الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وهي أكثر مدن المملكة التي شهدت كسوفاً حلقياً نادراً، حيث إنه مع الابتعاد عن الهفوف تتراجع نسبة الكسوف، بحسب الفلكيين.

وقال "بجّاش" لـ"سبق" واصفاً رحلته من مكة المكرمة إلى الأحساء لرصد حالة كسوف الشمس: الحمد لله اليوم تم تصوير كسوف الشمس الحلقي من منطقة الأحساء وتحديداً في منطقة الطرف -منطقة جبل الأربع- حيث تم التخطيط لهذه الرحلة من ذي قبل، وتم تحديد الموقع منذ ما يقارب أسبوعين، واختيار منطقة الهفوف؛ لأنها منطقة الكسوف الحلقي التام للشمس.

وأضاف: استعددت لهذه الرحلة وحجزت وسيلة المواصلات، وقد صلت قبل الكسوف بيومين، وتم التأكد من نقطة التصوير وملاحظة أي ظرف من شأنه إعاقة التصوير، والحمد لله تم تحديد نقطة التصوير بنجاح، واليوم الثاني عملت اختباراً للتصوير، وقمت بتصوير شروق شمس أمس الأربعاء بشكل طبيعي من خلف جبل الأربع، وأشرقت الشمس في نفس المكان المراد.

وأردف: بدأ الاستعداد للحظة الحاسمة لحظة كسوف الشمس الحلقي في اليوم التالي وهو اليوم الخميس، حيث وصلنا منطقة جبل الأربع فجراً، وتم تثبيت الكاميرا، والاستعداد للتصوير، وقد امتلأ المكان وتجمهر الناس من متابعين ومن فلكيين ومن مصورين فوتوغرافيين، وبدأنا التصوير قبل شروق الشمس بدقيقتين.

وتابع: طلعت الشمس في حالة كسوف، وتقريباً بعد 12 دقيقة من شروق الشمس أي عند الساعة 6:36 ص، إذ كانت الشمس في نقطة الاكتمال لكسوف الشمس الحلقي وظهرت وكأنها حلقة نارية.

وقال "بجّاش": كان المنظر مهيباً، ويدعو للتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والحكمة من حدوث الكسوف، وعلى كل حال خرجنا بنتائج طيبة أنا وزملائي وكل المتابعين من داخل وخارج المنطقة لهذا الحدث الكوني النادر كسوف الشمس الحلقي.

وكانت سماء المملكة قد شهدت صباح اليوم كسوفاً حلقياً نادراً للشمس بدأ من الساعة 5:30 وانتهى عند 7:45 صباحاً، وسط تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها.