العوهلي: المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية

قال: نعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا

قال المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ إن المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حدّدت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناءً على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتابع خلال مشاركته اليوم في أولى جلسات #مؤتمر_الدفاع_الدولي 2021 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حول الفرص الابتكارية في صناعة سلاسل الإمداد لحقبة ما بعد جائحة كورونا: "رغم الجائحة، استمر قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة".