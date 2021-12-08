"محمد بن راشد": أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا نتطلع لقمة الرياض المقبلة

قال: شعوب الخليج تنتظر منا أفكارًا ومشاريع جديدة وعظيمة

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم: لقد أكدتُ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أننا نتطلع لقمة الرياض المقبلة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد قائلاً: شعوب الخليج تنتظر منا أفكارًا ومشاريع جديدة وعظيمة، طبقاً لـ"العربية نت".