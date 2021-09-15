"التدريب التقني" يوقّع اتفاقية مع اللجنة الوطنية للمشاغل وصالونات التجميل النسائية

تهدف إلى زيـادة مساهمة قطاع الأعمال بالمجال في توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، اتفاقية مع اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية للمشاغل وصالونات التجميل النسائية، بحضور نائب المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى زيـادة مساهمة قطاع الأعمال بمجال التجميل النسائي في توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون في مجال تقنية التجميل النسائية التي هي أحد برامج الدبلوم التي تقدم في الكليات التقنية للبنات لتطوير المهارات، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتطوير مهارات المتدربات بما يضمن رفع مستوى الخريجات، وتسهيل استقطابهن في سوق العمل بما يدعم خطط توطين هذا النشاط، ودعم الخريجات الراغبات في الاستثمار في هذا النشاط وتقديم الدعم لهن.