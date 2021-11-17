متحدث الأرصاد: وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة

ضمن مشروع محطات الرصد البحري اللاسلكية.. قريباً سيكتمل

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة ضمن مشروع "محطات الرصد البحري والمحطات اللا سلكية".

وقال القحطاني؛ عبر حسابه على تويتر، قريباً سيكتمل المشروع ونسعد بتدشينه ضمن الخطوات التطويري الكبيرة لقطاع الأرصاد التي يقودها الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 01:26 PM

ضمن مشروع محطات الرصد البحري اللاسلكية.. قريباً سيكتمل

متحدث الأرصاد: وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة

عبدالله الراجحي

جدة

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أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة ضمن مشروع "محطات الرصد البحري والمحطات اللا سلكية".

وقال القحطاني؛ عبر حسابه على تويتر، قريباً سيكتمل المشروع ونسعد بتدشينه ضمن الخطوات التطويري الكبيرة لقطاع الأرصاد التي يقودها الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام.

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