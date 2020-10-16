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ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة

روسيا تسجّل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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سجّلت السلطات الصحية الروسية 15 ألفاً و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة.

وأوضح مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بتسجيل 232 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفاً و723 وفاة.