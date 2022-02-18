الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة ‏جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 923,067.