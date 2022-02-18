الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة ‏جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 923,067.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 01:15 AM

إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة ‏جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 923,067.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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