في روسيا.. 80% من مصابى كورونا لا تتجاوز أعمارهم 60 عامًا

الأطفال يشكلون 5% من المصابين وكبار السن مواقفهم أكثر مسؤولية

قالت رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية: إن 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجدّ لا تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، ويشكل الأطفال 5% من المصابين بالفيروس.



وأشارت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن من تجاوز عمرهم 65 عامًا يتخذون موقفًا أكثر مسؤولية من العزلة الذاتية، وأن 45 – 50% من المصابين بالفيروس لا يشعرون بأي أعراض للمرض.



وقالت: إن 103.5 ألف اختبار لكشف فيروس كورونا تُجرى فى روسيا يوميًّا، ونسبة المصابين بمرض التهاب الرئة بين جميع المصابين بفيروس كورونا لا ترتفع في روسيا.



وأوضحت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن روسيا شهدت يوم 17 أبريل الجارى 4070 إصابة بفيروس كورونا.. بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في روسيا 32 ألفًا و8 أشخاص.



ولم تبقَ فى روسيا مقاطعة أو إقليم لم يسجل فيه إصابات بكورونا.. وأصبحت جمهورية ألتاي الجبلية منطقة أخيرة× حيث سجلت فيها إصابة مؤخرًا.



وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، أعلن عن تحقيق نتائج واعدة فى جهود تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مرحلة الاختبارات قبل السريرية.



وقال موراشكو خلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسى بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، أمس الجمعة: "لقد تم بدء الاختبارات قبل السريرية، ويجري إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية؛ حيث تم تحقيق نتائج واعدة".



وأضاف: "هناك ضرورة لتأكيد أمن وفعالية كل لقاح قبل إطلاق عملية إنتاجه"، مشيرًا إلى إطلاق عملية إعداد منشآت الإنتاج للقاحات المحتملة، موضحًا أن الأعمال فى كل الاتجاهات تجري بصورة متزامنة.



وتابع: "نعمل جاهدين على إنجاز العمل بشأن اللقاحات فى وقت سريع، وندرس خيارات مختلفة مع المجتمع العلمي، بما في ذلك اللّقاحات المستخدمة للوقاية من أمراض أخرى".