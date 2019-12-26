"صحة مكة": شكوى المواطن "من عدم نقل والده" قيد التحقيق مع جميع الأطراف

ردت "صحة مكة المكرمة" على ما نشرته صحيفة "سبق" مساء الليلة بعنوان "مستشفى الملك فيصل بمكة يرفض نقل مسنٍّ مريض لمنزله بالإسعاف"، وبعد تأخر وصول الرد لمدة ثلاثة أيام، جاء الرد بعد النشر مباشرةً مساء الليلة فِي تفاعل متأخر.

وأكدت صحة منطقة مكة المكرمة على لسان المتحدث الرسمي للمنطقة حمد فيحان العتيبي، وردًّا على استفسار الصحيفة قائلًا: "نقدر لكم حرصكم الدائم، ونفيدكم عما نشر في صحيفتكم بشأن شكوى المواطن سعيد شدة الفهمي، المتضمنة رفض مستشفى الملك فيصل نقل والده من طوارئ المستشفى إلى منزله، بأن الشكوى المقدمة من مرافق المريض قيد التحقيق مع جميع الأطراف، كما سيتم استدعاء مقدم الشكوى لاستكمال اللازم حيال ما تقدم به والتأكد من صحة شكواه، وتطبيق النظام وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الصحة، وعليه فقد تؤكد صحة مكة المكرمة حرصها على تقديم أجود خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين من مختلف الفئات، سواء المتواجدين داخل منشآتها الصحية أو المستفيدين من برنامج الطب المنزلي".

كما أوضح العتيبي أن هناك نظامًا متبعًا في برنامج الطب المنزلي لتقديم الخدمات للمرضى؛ منها (كارت الطب المنزلي) الذي يتعين على المريض المستفيد من هذه الخدمة أو المرافق له إحضار الكارت الخاص عند قدومهم إلى المستشفيات لإبرازه لمقدمي الخدمة الصحية عند الحاجة، ليتمكن من الحصول على حقه في الخدمات الصحية والإسعافية المخصصة لتلك الفئة من المرضى؛ حسب تقدير الطبيب للحالة.

وكانت "سبق" نشرت مساء الليلة خبرًا عن المواطن سعيد الفهمي، الذي ذهب بوالده المسنّ، الأربعاء الماضي الموافق 21/ 4/ 1441هـ، إلى مستشفى الملك فيصل (الششة) بمكة المكرمة؛ حيث إن والده طريح الفراش ويتابع معه الطب المنزلي في المستشفى، ولديه كذلك طب منزلي.

وقال "الفهمي" إنه عند وصوله المستشفى أخذ والده العلاج وتم تركيب قسطرة داخلية له، ثم توجه إلى المدير المناوب كي يخبره بأنه يحتاج لنقل والده بإسعاف المستشفى إلى المنزل، وفي هذه الأثناء رفض سائق الإسعاف نقله وساعده المدير المناوب؛على حد قوله.

وبيّن "الفهمي" لـ"سبق" أن من حق والده وحق أي مواطن بمثل حالة والده على المستشفى، النقل بسيارة الإسعاف إلى المنزل، موضحًا أنه تقدّم بشكوى إلى تجربة المريض في المستشفى، ولم ينصفوه، بل تحيزوا إلى السائق والمدير المناوب اللذين رفضا نقل والده؛ على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى إلى مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة شارحًا له ما حدث لوالده، وموضحًا أنه تم نقل والده المريض في سيارته الخاصة بعد رفض السائق والمدير المناوب.

فيما عرضت "سبق" شكوى المواطن على المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، منذ ثلاثة أيام، ووصلها الرد مساء الليلة، ورغم تأخر الرد، إلا أن "سبق" ومن باب المهنية الصحفية نشرت رد "الصحة" كما جاء في الخبر.