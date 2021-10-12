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التهديدات تمثلت في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في "Microsoft Edge".

وكشف المركز أن شركة "Microsoft" أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج "Microsoft Edge (Chromium-based)".

وأشار إلى أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.