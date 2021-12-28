حسب قائمة "فوربس".. أبرز 3 سيدات أعمال سعوديات في الخليج لعام 2021

السعوديات يستحوذن على قائمة أقوى سيدات الأعمال في منطقة الخليج

تستحوذ السعوديات على قائمة أقوى سيدات أعمال في منطقة الخليج وفقًا لقائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2021، حسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية.

ويأتي التصنيف بعد أوقات صعبة خلال عام 2020 الماضي، المليء بالتحديات والصعوبات لمعظم الشركات في العالم.

وتعتمد المجلة الأمريكية على معايير عدة للاختيار في قائمة أقوى سيدات الأعمال، منهنا حجم العمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول المدارة وعدد الموظفين والإنجازات خلال عام، والمنصب وعدد الخبرة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

رانيا نشار

رانيا محمود نشار خبيرة مصرفية، وعُينت مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ديسمبر 2020، كما أعلن الصندوق في يونيو 2021 تعيينها رئيسة للإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق، وكانت سابقًا الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 2017 حتى استقالتها في ديسمبر 2020، وكانت بذلك أول سعودية ترأس قطاعًا بنكيًّا في السعودية. كما اختيرت رانيا نشار ضمن قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرًا في العالم لعامَي 2018 و2019، كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018.

سارة السحيمي

سارة جماز السحيمي سيدة أعمال واقتصادية سعودية، وتعتبر أول امرأة في إدارة السوق المالية السعودية، وهي خريجة جامعة الملك سعود وجامعة هارفارد، وسبق أن حصلت على المرتبة الرابعة في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017 في قائمة "فوربس".

لبنى العليان

لبنى العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان، ومن أولى سيدات الأعمال السعوديات والخليج، وهي أول امرأة سعودية يتم انتخابها عضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي.

وقد احتلت مجموعة العليان المرتبة الثالثة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط في عام 2020. كما احتلت لبنى العليان المرتبة السابعة في قائمة فوربس لأقوى النساء في مجال التمويل لعام 2017.