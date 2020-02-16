جثته في الثلاجة.. أردني يبحث عن عائلة صديقه المصري من أجل دفنه

عاش مغتربًا ومات وحيدًا.. وهذه وصيته

لا يزال رجل أردني يبحث عن عائلة صديقه الثمانيني المصري الذي توفي وحيدًا في عمان، مناشدًا السلطات المساعدة في الوصول إلى أهله من أجل الحصول على توكيل لتيسير دفنه، حيث لا تزال جثته في ثلاجة المستشفى منذ أسبوعين.

الصديق الوفي

ويقول تقرير لبرنامج "ترندينغ" على قناة "بي بي سي": دائمًا ما ينصح باختيار الصديق قبل الطريق، فالصديق قد يكون أهلاً في غياب الأهل، لكن في هذه الحالة الصديق هو من يبحث عن الأهل، فعلاقة صداقة وعشرة عمرها 17 عامًا، بين الأردني مأمون فراج والمصري المغترب في الأردن، أحمد سيد عبد ربه، 82 عامًا.

وقد تكشف المعدن الأصيل لهذه الصداقة بعد وفاة المصري "أحمد" – رحمه الله- في الخامس من فبراير الجاري، وحيدًا في الأردن، بعدما ترك عائلته في مصر قبل 27 عامًا، وتوجه إلى العمل كعامل كواء ملابس في العاصمة الأردنية عمان.

جثة في ثلاجة

ومنذ لحظة وفاته لم يهدأ "فراج"، من أجل الحصول على إذن دفن لصديقه الذي فقد جواز سفره منذ عام 2015، وهو ما جعل الوصول لعائلته في مصر أمرًا صعبًا.

وجد "فراج" نفسه يسابق الزمن لإكرام صديقه المتوفي بدفنه، فبموجب القوانين في الأردن تبقى الجثة في الثلاجة لمدة أربعين يومًا، وإذا لم يستدل على عائلته تدفنه الدولة.

تواصل "فراج" مع صفحة الجالية المصرية في الأردن على موقع فيسبوك، وبدورها نشرت الصفحة بيانات المتوفي في تدوينة تسأل فيها عن أهله، كما تواصلت الصفحة مع السفارة المصرية في الأردن والتي اشترطت أن العائلة فقط هي من له حق الحصول على تصريح الدفن، وهنا قرر "الفراج" البحث بنفسه عن عائلة صديقه.

وبعد بحث طويل وانتظار، وصلت رسالة للأردني "فراج" من وزارة الهجرة المصرية، تعلنه فيها أنه تم التوصل لعائلته، لكن حتى الآن لم يتم إصدار التوكيل من العائلة لدفنه.

أعدوا المقبرة

أما في الأردن، فقد أعد أصدقاء المتوفي "أحمد" وأصدقاء "فراج" مقبرة، ووضعوا عليها لوحة عليها كل بيانات المتوفي، ولكنهم لا يزالون في انتظار توكيل أهله لدفنه.

وعن المتوفي "أحمد"، يقول صديقه "فراج": "عم أحمد موجود في العاصمة الأردنية عمان منذ عام 1994م، وهو يعمل كواء للملابس، ولا يتوفر له عمل باستمرار، كان يعمل يومًا أو يومين ثم يبقى بلا عمل لأيام، لكنه كان شخصًا عزيز النفس، لا يقبل الحسنة من أحد نهائيًا".

وعن علاقته بأهله، يقول "فراج": "لأحمد أخوان وأخت ولكن كانت علاقته بأهله مقطوعة منذ فترة لخلافات شخصية، وحاولنا التوصل لأهله لكن لم نستطع".

وعن ظروف وفاته، قال "فراج": "قبل موته بأسبوع، أصيب عم أحمد بجلطة دماغية وأدخل المستشفى، ثم توفي".

ولا يزال "فراج" في انتظار توكيل أسرة عم "أحمد" من أجل دفنه في الأردن.

ويؤكد "فراج" أن عم "أحمد" أوصى بدفنه في الأردن.