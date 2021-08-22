جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية

بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الأكاديمية على درجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط: https://academyjobs.nu.edu.sa/LoginPage.aspx.

وبيّنت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري، داعية الجميع إلى التقيد بشروط التسجيل والتأكّد من صحة المعلومات المسجلة وتوفير المستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن التقديم إلكترونياً وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.