يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء وتشمل عدة محافظات

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 09:45 AM

الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء وتشمل عدة محافظات

يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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