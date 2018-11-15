بمشاركة الشلهوب والعابد وجحفلي.. الهلال يحتفي بنجوم الأخضر الشاب

كرمت إدارة نادي الهلال ثلاثي الفريق "الهلال B " ولاعبي المنتخب السعودي للشباب (نواف الغامدي، منصور البيشي، وسالم سليم) لمساهمتهم في تحقيق الأخضر كأس آسيا تحت 19 عاماً والتأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا.
ونظمت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بالأبطال بحضور الرئيس التنفيذي طارق التويجري وأمين عام النادي عبدالله الجربوع وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر والمشرف العام على إدارة كرة القدم فهد المفرج.
وشارك في الاحتفالية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب، نواف العابد، محمد جحفلي.بالصور: "الأخضر الشاب" هزم كوريا.. وخطف أغلى الألقاب بعد 26 عاماً.. "الأخضر الشاب" يكرر إنجازه القاري الثالث "الأخضر الشاب" يحصد جائزة اللعب النظيف.. و"العمار" أفضل لاعب بالبطولة "فيفا": مبروك.. الأخضر الشاب بطل آسيا.. والآسيوي يتحدث عن الإنجاز آل الشيخ يهنىء القيادة بإنجاز الأخضر الشاب "آل الشيخ" مستقبلاً لاعبي المنتخب للشباب: قدّمتم أداءً كبيراً ومستوى مشرفاً ولي العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي للشباب
كرمت إدارة نادي الهلال ثلاثي الفريق "الهلال B " ولاعبي المنتخب السعودي للشباب (نواف الغامدي، منصور البيشي، وسالم سليم) لمساهمتهم في تحقيق الأخضر كأس آسيا تحت 19 عاماً والتأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا.
ونظمت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بالأبطال بحضور الرئيس التنفيذي طارق التويجري وأمين عام النادي عبدالله الجربوع وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر والمشرف العام على إدارة كرة القدم فهد المفرج.
وشارك في الاحتفالية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب، نواف العابد، محمد جحفلي.