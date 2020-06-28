شفاء 908 حالات من كورونا في الكويت

إجمالي المتعافين وصل إلى 35.494

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 908 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 35.494 حالة؛ مؤكدةً تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 12:02 PM

إجمالي المتعافين وصل إلى 35.494

شفاء 908 حالات من كورونا في الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 908 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 35.494 حالة؛ مؤكدةً تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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