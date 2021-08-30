"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

سبق- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

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30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 02:10 AM

أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سبق- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

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