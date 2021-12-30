مدرب الجزائر "بلماضي": تطور "بن دبكة" الكبير سبب دعوته للمنتخب

امتدح مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم جمال بلماضي، التطور الكبير في أداء سفيان بن دبكة لاعب فريق الفتح السعودي، الذي يعد مفاجأة سارة له خلال البطولة العربية التي كسبها منتخبه في قطر أوائل ديسمبر الجاري.



وكشف بلماضي خلال حديثه في مؤتمر صحفي بمناسبة المعسكر التدريبي للجزائر في قطر، عن آخر استعدادات منتخب بلاده قبل رحلة الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.



وعن تألق عناصر المنتخب في البطولة العربية؛ قال: "المفاجأة السارة والوحيدة التي كانت هي التطور الكبير الذي عرفه اللاعب سفيان بن دبكة؛ لهذا استحق الدعوة".



وأضاف بلماضي: "سنذهب إلى الكاميرون للدفاع عن لقبنا بقوة وإسعاد الجمهور الجزائري الذي ينتظرنا".