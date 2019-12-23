بعد مفارقة أسعار العدّاد الذكي المتداولة .. "الكهرباء": لا تكلفة على المشترك وهذه المميزات

قالت: المشروع يمنح المحتوى المحلي فرصة تصنيع 3.5 مليون عدّاد من أصل 10

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع العدّادات الذكية يمنح المحتوى المحلي الفرصة في تصنيع 3.5 مليون عدّاد من أصل 10 ملايين، دون أيّ تكلفة على المشترك.

ومع تداول مقارنات عن قيمة العدّادات الذكية في عدد من الدول المجاورة، بيّنت الشركة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن مشروع العدّادات الذكية في المملكة مشروع متكامل يشمل تركيب العدّادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات ومركز تشغيل العدّادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة لمدة 3 سنوات.

‫وأوضحت أن العدّادات الذكية تمكّن قراءة الاستهلاك عن بُعد، ودقة أعلى للفواتير، وتوفير معلومات تفصيلية للمستهلك عن استهلاكه، عبر تطبيق على الأجهزة الذكية تمكنه من معرفة استهلاكه اليومي أو الشهري، وتساعد المشترك على التحكم في حجم استهلاكه.

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد تطرقوا لمقارنات بين أسعار العدّادات الذكية لدى الشركة وفي بعض الدول المجاورة، مشيرين إلى ارتفاع أسعارها في العقد الذي وقعته الشركة.