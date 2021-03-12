الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.