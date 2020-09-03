أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها مكة

والسماء ملبدة بالغيوم

تشهد العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل جميع أحياء مكة.

وتتركّز غزارة الأمطار على الأحياء الشرقية، وتشمل "الشرائع والجعرانة" والقرى المجاورة، والأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية. وما تزال تواصل هطولها، والسماء ملبدة بالغيوم.

العاصمة المقدسة أمطار متوسطة إلى غزيرة

13

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 04:36 PM

والسماء ملبدة بالغيوم

أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها مكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

1 2,398

تشهد العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل جميع أحياء مكة.

وتتركّز غزارة الأمطار على الأحياء الشرقية، وتشمل "الشرائع والجعرانة" والقرى المجاورة، والأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية. وما تزال تواصل هطولها، والسماء ملبدة بالغيوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

العاصمة المقدسة أمطار متوسطة إلى غزيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020