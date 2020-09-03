أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها مكة

والسماء ملبدة بالغيوم

تشهد العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل جميع أحياء مكة.

وتتركّز غزارة الأمطار على الأحياء الشرقية، وتشمل "الشرائع والجعرانة" والقرى المجاورة، والأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية. وما تزال تواصل هطولها، والسماء ملبدة بالغيوم.