صندوق الاستثمارات يعلن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية

تهدف إلى أن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف المجموعة لأن تكون رائدةً في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، وستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

وتعزيزًا لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة "ساڤي" بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة "ESL" الرائدة عالميًّا في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة "FACE IT" المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة "ESL FACE IT Group" لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة "ساڤي" في هذا القطاع؛ علمًا بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية؛ تماشيًا مع استراتيجية الصندوق 2021- 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة؛ مما يساهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقًا لأهداف رؤية 2030.