شاهد من مكة.. إتلاف 1600 لتر "سوبيا" داخل موقع عشوائي بالشوقية

يتم بداخله تحضير المشروب في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والوقائية

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، ضمن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية داخل نطاقها، وذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية المعنونة "غذاؤكم أمانة".

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس محمد بن غالب المشيخي، مبينًا أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع عشوائي يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والوقائية؛ حيث تم مصادرة وإتلاف 1600 لتر من مشروب السوبيا ومصادرة الأدوات المستخدمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد أن تكثيف تلك الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.