ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 48

بعد تسجيل 13 حالة جديدة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إلى 48 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، أظهرت نتائج تحليل الـ62 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية؛ منهم حالتان تماثلتا للشفاء، و13

حالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.