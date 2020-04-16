ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 48

بعد تسجيل 13 حالة جديدة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إلى 48 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، أظهرت نتائج تحليل الـ62 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية؛ منهم حالتان تماثلتا للشفاء، و13

حالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 09:10 AM

بعد تسجيل 13 حالة جديدة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 48

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إلى 48 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، أظهرت نتائج تحليل الـ62 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية؛ منهم حالتان تماثلتا للشفاء، و13

حالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.

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