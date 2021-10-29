شاهد.. طالبة كوسوفية لـ"آل الشيخ": قيادة السعودية بذلت النفيس من أجلنا

خلال جولة للوزير بإحدى المدارس أثناء زيارته التاريخية.. "حفاوة كريمة"

قالت طالبة من جمهورية كوسوفا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قيادة المملكة العربية السعودية على رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- بذلوا الغالي والنفيس من أجل تعليم أبناء وبنات كوسوفا من خلال دعمهم لمدرسة علاء الدين الإسلامية بكوسوفا.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير "آل الشيخ" لمدرسة علاء الدين الإسلامية بكوسوفا خلال الزيارة التاريخية التي يقوم بها ويوقع من خلالها على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ برنامجاً مشتركاً في المجال الإسلامي مع المشيخة الإسلامية بكوسوفا.

وقال الطالبة الكوسوفية: "يشرفنا قدومكم معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ؛ أدرس في الصف الأخير في مدرسة علاء الدين ودعوني أبعث إليكم شكرنا وتحياتنا نيابة عن جميع طالبات هذه المدرسة، كما نتقدم بالشكر لمفتي كوسوفا والذي يهتم بنا ولمدرستنا.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولى عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- الذين بذلوا جهودهم من أجل هذه استمرار التعليم في هذه المدرسة المباركة المميزة عن باقي المدارس في هذه المدينة التي نتعلم فيها كتاب الله الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: نشكر لكم هذه الحفاوة الكريمة من قبل منسوبي هذه المدرسة المتميزة وإن شاء الله نراكم في الزيارة القادمة وأنتم معلمات وداعيات وموظفات في أماكن مرموقة في هذا البلد بفضل الله ثم بفضل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الذي يفخر بكم كثيراً، وأرجو أن تكونوا على قدر محبته لكم، وعلى قدر ثقته بكم أن تقدموا إن شاء الله لأهل بلدكم كل ما فيه الخير.