بالصور.. آل الشيخ يستضيف لاعبي الهلال واللقب القاري

زار فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وعدد من اللاعبين القدامى "سامي الجابر، نواف التمياط، محمد الدعيع، ياسر القحطاني" واللاعبين الحاليين، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وهنأ آل الشيخ الهلاليين بتحقيق اللقب القاري دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد وصل إلى الرياض اليوم بعد تحقيق اللقب القاري عقب تغلبه على فريق أوراوا الياباني 2-0 أمس.