المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 3 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.