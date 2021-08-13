تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة الباحة -بمشيئة الله-، أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 01:10 PM

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة الباحة -بمشيئة الله-، أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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