"أمن الطرق" ينبّه من رياح نشطة وسحب تحدّ من الرؤية على تبوك

دعا قائدي المركبات في "حقل.. ضباء.. مقنا ونيوم شرما" لتوخي الحذر

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك، في كلٍّ من "حقل، ضباء، مقنا ونيوم شرما"، مفاده أن المنطقة قد تشهد استمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية.

وأشار التنبيه إلى أن الحالة ستؤدي إلى الحدّ من مدى الرؤية الأفقية.



ودعا "أمن الطرق" في تنبيهه إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.