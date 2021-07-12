ختام ورش العمل الخاصة بالأندية

قدمها فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة بالتعاون مع معهد إعداد القادة

اختتمت اليوم الاثنين ورش العمل الخاصة بالأندية، لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة، للربع الأول من الموسم الرياضي 2021-2022م، والتي قدمها فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

وكانت الورش قد انطلقت يوم الأحد 4 يوليو 2021م، بمشاركة 40 نادياً مثَّلوا أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة إلى الأندية الأربعة التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية.

وركزّت ورش العمل على تسليط الضوء على المعايير المستحدثة الخاصة بمبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، ومناقشة تطورها في الأندية الرياضية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، لضمان سير العمل المؤسساتي في الأندية واستدامتها مالياً وإدارياً، كما تم خلال الورش الإجابة عن العديد من استفسارات الأندية، وإيضاح كافة المعايير الخاصة بهذه المبادرة نحو تحقيق أعلى درجات التنظيم المالي والإداري فيها، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استقراراً في كافة الجوانب.