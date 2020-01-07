"الزعيم" يضيق الخناق على المتصدر.. ويهزم الأهلي بثلاثية

في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة

تصوير: ماجد البقمي

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي وسط استحواذ هلالي على معظم مجريات الشوط.

وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء عند الدقيقة الـ36 عبر تسديدة من خارج المنطقة، استقرت في شباك حارس الأهلي العويس.

وفي الدقيقة الـ45 أدرك لاعب الأهلي عمر السومة هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه بينية داخل المنطقة؛ ليسدد الكرة في مرمى المعيوف.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ70، أضاف قوميز هدف الهلال الثاني من تسديدة داخل المنطقة، استقرت في الزاوية اليسرى للحارس العويس.

وعند الدقيقة الـ75 ألغى حكم المباراة هدفًا هلاليًّا من رأسية قوميز بداعي التسلل.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة الـ88، تمكن البليهي من إضافة هدف الهلال الثالث من رأسية إثر ركلة ركنية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة، ويبقى في الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر النصر، بينما يبقى الأهلي على رصيده السابق بـ23 نقطة في المركز الرابع.