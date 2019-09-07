وصول فريق من إغاثي الملك سلمان إلى دولة القمر المتحدة

قافلة طبية تشمل: جراحة المسالك البولية والأطفال والجراحة العامة

وصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي مساء اليوم إلى جمهورية القمر المتحدة، لإقامة مخيم طبي بجزيرة موهيلي.

وتشمل تخصصات الفريق الطبي الذي سيقيم بتلك الجزيرة لمدة أسبوع: جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال وجراحة عامة.

وكان في استقبالهم مستشار الرئيس للشؤون العربية في جمهورية جزر القمر، ومسؤول الإعلام والمراسم في السفارة، ومندوب من مراسم وزارة الخارجية القمرية.