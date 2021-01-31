"وقاية" يجري أكثر من 600 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا خلال 2020

حقق مستهدف العام لخفض نسبة الأمراض المعدية المحددة وتجاوز 55%

حقق (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها) مستهدف عام 2020م لمؤشر (نسبة الأمراض المعدية المحدَّدة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة) المحدد بنسبة 50%، حيث تجاوزت القيمة الفعلية لتصل إلى 55.5%، كما حقق مركز وقاية عدداً من الإنجازات في عام 2020م من أبرزها دراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا ابتداءً من شهر مارس لزيادة المعرفة وتتبع انتشار الوباء، وإجراء أكثر من 600 ألف فحصاً مخبريّاً لكوفيد-19.

وأطلق المركز برنامج اعتماد المختبرات لفحص كوفيد-19 الذي تم من خلاله اعتماد 80 مختبراً حكومياً وخاصاً، كما حقق مختبر فحص فيروس كوفيد-19 التابع للمركز نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP) التابعة لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس كوفيد-19 بواسطة تقنية البلمرة الجزئية، فيما حقق مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100%، كما حصل مختبر حديثي الولادة على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

ومن جانب التوعية ورفع الوعي، عمل مركز وقاية على إصدار 170 بروتوكولاً ودليلاً إرشادياً لكل القطاعات في المملكة، بالإضافة إلى إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بمستجدات فيروس كورونا لعرض معلومات عن المرض، والإجراءات والتدابير الوقائية في الأماكن المختلفة، والأدلة التوعوية والإرشادية التي تخاطب فئات المجتمع كافة، والتحديث اليومي للحالات، كما تم عقد 22 لقاءً توعوياً للمجتمع مع مختصين في مجالات صحية.

وأطلق المركز عام 2018م ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، المتمثلة في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتهدف المبادرة إلى تفعيل مهام المركز والإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

ويسعى برنامج التحول الوطني إلى إعادة تعريف مفهوم خدمات الرعاية الصحية بحيث لا تقتصر على الخدمات العلاجية والتشخيصية فقط، ولكن تمتد إلى الوقاية من الأمراض واعتبارها جزءاً من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المملكة وتكفلها للمواطنين والمقيمين.

وﯾﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ الذي يتضمن عدداً من المختبرات التخصصية والتي تخدم أهدافاً متعددة منها الكشف عن الأمراض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ، والأمراض المدارية المهملة، والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات.

ومن الجدير بالذكر تحقيق مركز وقاية منذ انطلاقته عدداً من الإنجازات المميزة في مكافحة الأمراض، منها: خفض عدد مرضى نقص المناعة المكتسب HIV الذين تحقق كبح الفيروس لديهم بنسبة (92%) في عام 2019م، وخفض معدل الإصابة بمرض الملاريا لكل 100 ألف نسمة إلى 0.4 في عام 2019م، وخفض الإصابة بمرض الحصبة لكل 100 ألف نسمة إلى 1.4 في عام 2019، وخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة الألمانية لكل 100 ألف نسمة إلى 0.2 في عام 2019م.