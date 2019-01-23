الأحد القادم.. عين "ساهر" على طريقي "الخرمة- رنية- الطائف"

بعد تزويد دوريات أمن الطرق بأجهزة الرصد وتدريب أفرادها

كشفت مصادر لـ"سبق" أن يوم الأحد القادم سيكون بداية تشغيل دوريات أمن الطرق لنظام الرصد الآلي "ساهر" بمحافظة الخرمة.

جاء ذلك بعد تزويد دوريات أمن الطرق بالخرمة بأجهزة الرصد، وبعد تدريب الأفراد على تشغيل "ساهر"، حيث سيغطي الرصد طريق "الخرمة- رنية" وطريق "الخرمة- الطائف".

وتم تحديد السرعة للمركبات الصغيرة بـ100 كم في الساعة، والشاحنات الكبيرة بـ80 كم في الساعة.