"الاتحاد العربي" يعتمد "بروتوكول وقائي" لمباريات "كأس محمد السادس"

قبل مواجهة الاتحاد والشباب الأربعاء المقبل

أصدرت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال بالاتحاد العربي لكرة القدم، الدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي للمباريات القادمة، الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد.

وتم تعميم البروتوكول على الأندية المعنية؛ حيث يأتي ذلك من أجل عودة آمنة لمباريات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولمسابقات الاتحاد العربي القادمة ولسلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لرياضة كرة القدم العاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك احترازاً من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

هذا وتستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمباراة الذهاب بين فريقي الشباب والاتحاد (السعودية) الأربعاء المقبل بمباراة الذهاب في مدينة الرياض، على أن تقام مواجهة الإياب في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم، بينما ستقام مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في دور نصف النهائي في مدينة الدار البيضاء المغربية بعد أن يتفق الفريقان على اختيار موعد مناسب لها؛ إذ أقيم لقاء الذهاب بين الفريقين في مدينة الإسماعيلية المصرية وكسبه الأخير بهدف دون رد.