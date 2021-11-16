استثمار للعقول.. قيادات "سواعد" تبلور إطلاق ولي العهد "أول مدينة غير ربحية"

إثراءً للتجربة الإنسانية بالمملكة وامتدادًا للرؤية.. نموذج عالمي ملهم للعمل الخيري

قال رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية، فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت: إن الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ‏كأهم مدينة غير ربحية في العالم؛ خطوة جبارة في إثراء التجربة الإنسانية في المملكة، وامتداد لرؤية سموه الكريم في تطوير القطاع غير الربحي لجعله نموذجًا ملهمًا في العمل الخيري والإنساني عالميًّا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إبراهيم آل الشيخ: إن الإعلان عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ليضيف خطوة نحو هدف قيادتنا الرشيدة في أخذ موقع الريادة الدولية في العمل الخيري والاجتماعي، وتمكين الشباب من رسم مستقبل المملكة العربية السعودية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية، المهندس محمد شلاع الناشري: هذه المدينة مشروع ضخم لاستثمار العقل البشري، وتمكين الخيال ومواجهة تحديات المستقبل بكوادر وطنية قيادية تستقي خبراتها ومهاراتها عبر مدينة تواكب مستجدات وتطورات العصر وتقنيات المستقبل. مبروك لأبناء الوطن هذا المشروع النوعي الريادي الذي سيكون مركزًا للإلهام في القطاع غير الربحي".

وقال عضو مجلس الإدارة، علي اللهو: "بخطوات راسخة يكسوها الأمل؛ ستكون هذه المدينة غير الربحية نواةً رئيسية لمستقبل مهم ومشرق لمفهوم البيئة الصديقة للإنسان، وتغيير النمطية المجتمعية إلى الأفضل".

وأضاف المهندس سعد الغامدي، أنه عندما يكون الإنسان هو محور التنمية، تتحقق جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030 بالمدن الرافدة للرفاهية والحياة الكريمة بآفاق واسعة وتطلعات محفزة للابتكار والإبداع.

كما أكد المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية، خالد الهاجري، أن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية سيكون بلا شك إضافة للمنظمات غير الربحية وداعمًا كبيرًا للشباب العاملين في هذا المجال؛ من خلال تخصيص المحاضن النوعية لتطوير قدراتهم، وإطلاعهم عن قرب على المساهمات المجتمعية العالمية التي ستحتضنها المدينة.